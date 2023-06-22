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الرياضة

بالصور.. تخريب وسرقة أغراض ملعب عنابة بعد مواجهة الخضر ضد تونس !

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. تخريب وسرقة أغراض ملعب عنابة بعد مواجهة الخضر ضد تونس !
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إستنكرت مديرية الشباب والرياضة لولاية عنابة، تصرفات لبعض الأنصار الغير مسؤولة من تخريب في ملعب 19 ماي 1956، بعد نهاية المواجهة الودية التي جمعت المنتخب الوطني ضد نظيره التونسي السبت المنصرم.

ونشرت مديرية الشباب والرياضة لولاية عنابة، بيان إستنكاري عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، اليوم الخميس، أوضحت فيه عملية التخريب التي طالت دورات المياه و سرقة الصنابير و تخريب للأبواب الإلكترونية لملعب 19 ماي.

كما إستهجنت مديرية الشباب والرياضة لولاية عنابة، في بيانها، تصرفات بعض من أشباه الأنصار والتي إعتبرتها الغير مسؤولة.

وفي الختام، تأسفت المديرية على هذه التصرفات، رغم إنفاق الدولة أموال باهضة من الخزينة العمومية لصالح الشباب والبعض يدمرون كل ماهو جميل.

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