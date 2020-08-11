بالصور.. تخرّج 6 دفعات من مدرسة التخصص في الحوامات بسطيف

تخرّجت، أمس الإثنين، 6 دفعات من مدرسة التخصص في الحوامات الشهيد “بالة توهامي” بسطيف حملت إسم الشهيد “منصوري الخير”.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني المنشور على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد تمّ حفل التخرّج تحت إشراف رئيس أركان القوات الجوية، اللواء محمد بوزوين.

وشمل حفل التخرّج 6 دفعات تمثلت في الدفعة الثالثة لدروس إتقان الضبّاط، الدفعة الثانية لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة 1 والدفعة الثانية لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة 2.

بالإضافة إلى الدفعة الثامنة عشر (18) مدربين على الحوامة “مي 2” والدفعة السابعة للطلبة الضبّاط الطيّارين نظام “ليسانس مهنية شعبة علم الطيران” في اختصاص “طيّار على الحوامة” والدفعة السادسة تأهيل تكتيكي وطيران بالأجهزة على الحوامة “سوكول”.

وقد تمّ في نهاية حفل التخرّج تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين في مختلف الدفعات، بالإضافة إلى تكريم عائلة الشهيد “منصوري الخير”.