بالصور.. تدخلات فرق الحماية المدنية بالمسيلة خلال السيول

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية المسيلة خلال 24 ساعة الاخيرة في عدة مواقع متعلقة بالتساقطات المطرية.

التدخلات سجلت في بلديات عين الملح والخبانة ومقرة والشلال وسيدي عيسى عين الحجل وبوطي السايح .

اين تدخلت وحدة سيدي عيسى ارتفاع منسوب مياه واد سبيسب طريق بلدي غير مصنف الرابط بين بلديتي سيدي عيسى وبوطي السايح.

وتدخلت وحدة عين الحجل سحب سيارة بها 10 رؤوش اغنام من الطريق بعد ما حاصرتها مياه واد صابون الرغدي الطريق الوطني رقم 08 مخرج مدينة عين الحجل.

كما وحدة عين الملح ليلة امس عملية اخراج سيارة وشاحنة مع انقاذ صاحبها بواد حشاد الطريق الولائي رقم 60 بلدية سيدي امحمد.

و سجلت وحدة بن سرور ارتفاع مياه الامطار داخل متوسطة ربيعي بختي ببلدية امسيف منسوب المياه حوالي 40 سم.

وتدخلت وحدة الشلال امتصاص مياه الامطار داخل حظيرة تربية الابقار بأولاد بوعبان بلدية الشلال منسوب المياه حوالي 40 سم مع تسجيل خسائر تلف 120 حزمة تبن 15 قنطار شعير مع نفوق عجل صغير.

وتدخلت وحدة برهوم لامتصاص مياه الامطار داخل حظيرة لتربية الابقار بمشتة اولاد منصور ارتفاع المياه بحوالي 80 سم مع تسجيل خسائر تلف 700 حزمة تبن 10 قنطار لتغذية الانعام.

وحدة سيدي عيسى لامتصاص مياه الامطار 06 منازل بحي 11 ديسمبر بلدية سيدي عيسى ارتفاع منسوب المياه ب 70 سم ، الخسائر افرشة وأغطية وأثاث منزلي.

وسجلت انهيار جدار خارجي من الاسمنت المسلح للتعاونية الفلاحية للسهوب طوله20 متر بلدية سيدي عيسى.

وسجلت انهيار جزئي لسقف المسبح النصف اولمبي بحي الوئام وانهيار اسقف من “الترنيت” وصفائح الحديد لثلاثة منازل بحي 24 فيفري بلدية سيدي عيسى.