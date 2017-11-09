بالصور.. تدريبات الخضر في ملعب الشهيد حملاوي

الرياضة
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بالصور.. تدريبات الخضر في ملعب الشهيد حملاوي
بقلم يونس رزيق

تدرب المنتخب الوطني، على أرضية ملعب الشهيد حملاوي، اليوم الخميس في حدود الساعة السادسة والربع مساء، إذ حدث تغيير طفيف في توقيت التدريبات

حيث اجتمع الناخب الوطني باللاعبين في بداية الحصة، وبعدها قسم المنتخب على فريقين، وخاض الفريقان مباراة مصغرة فيما بينهما،

إذ أن اللعب يكون باليد فقط بينما التسجيل بالرأس، حيث تواجه فريق محرز بفريق براهيمي،

وشهدت الحصة تألق كل من سليماني وبونجاح اللذان سجلا عدة أهداف،

كما شهدت أيضا أجواء مثالية قبل 24 ساعة عن مواجهة المنتخب النيجير ي في آخر مبارايات تصفيات المونديال.

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