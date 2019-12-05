بالصور.. تدشين أضخم مجمع فندقي في إفريقيا بالعاصمة

تم، اليوم الخميس، تدشين مؤسسات فندقية نوعية ببلدية باب الزوار، المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، الجزائر العاصمة.

وقال بيان على الصفحة الرسمية لولاية الجزائر العاصمة، أنّه تم، ظهيرة اليوم، تحت إشراف كل من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، وزير السياحة والصناعات التقليدية، وزير الإتصال وزير الثقافة بالنيابة الناطق الرسمي للحكومة، وزير الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزير الموارد المائية ووالي ولاية الجزائر، إفتتاح الجزء الأول من المشروع الإستثماري “Trust Complexe Building” ، حيث تمّ في هذا الإطار تدشين كلّ من، فندق ماريوت “Marriott”، ذي الخمس نجوم والإقامة الفندقية “Résidence Inn”، ذات الأربع نجوم.

ووقف الوفد الوزاري خلال هذه الزيارة، حسب المصدر، على مختلف المرافق المتوفرة بهذه المركبات وكذا نوعية الخدمات المقدمة على مستواها.

المركب السياحي الذي يعود إلى مؤسسة “ماريوت العالمية للفنادق والمنتجعات” يعتبر أحد أضخم المشاريع الفندقية بالقارة الإفريقية، حساب البيان.

حيث سيحوز هذا المشروع الإستثماري الواعد، غداة إستكمال إفتتاح كل فروعه، على مؤسسات فندقية فاخرة تقدر سعتها إجمالًا بـ3000 سرير، 29 قاعة مختلفة الخدمات، قاعة محاضرات كبرى، 3 مسابح، منتجع تجاري، موقف سيارات تحت أرضي يتسع لأكثر من 1800 سيارة وموقف ثانٍ أرضي بسعة 700 سيارة.

وأشار البيان، أنّ هذا المشروع الضخم سيسمح من توفير حوالي 3000 منصب شغل، ستخصص في مجملها للكفاءة الشبانية الجزائرية.