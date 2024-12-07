بالصور.. تدشين المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية

أشرف وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، رفقة والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اليوم السبت، على مراسم التدشين الرسمي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

وتتضمن المدرسة قاعة محاضرات، ومدرج، وقاعة لممارسة الرياضة، ومكتبة، وإقامة.

ويهدف هذا النوع من المدارس إلى تكوين إطارات قطاع الأشغال العمومية من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في مجال تسيير القدرات التقنية، تماشيا مع التطورات الجديدة في المجال.

وحضر مراسم التدشين، كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب البرلمان بغرفتيه، والأمين العام للوزارة، والأمين العام للولاية.

بالإضافة إلى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة. ورئيس بلدية سيدي عبد الله، وإطارات الوزارة، وإطارات الولاية.