بالصور.. تدشين ثلاث متوسطات جديدة وأنصاف داخليات في قسنطينة

تدعم قطاع التربية بولاية قسنطينة بهياكل تربوية جديدة، أشرف على تدشينها يوم أمس الخميس، والي الولاية، عبد الخالق صيودة.

و يتعلق الأمر بـ 3 متوسطات ستسمح بالتخفيف من الضغط المسجل بهذا الطور لاسيما على مستوى الأقطاب السكنية الجديدة. تماشيا وسياسية السلطات العليا للبلاد. التي تهدف الى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ و مجاراة التوسع السكاني بهذه المناطق.

حيث تم تدشين متوسطة بحي 4000 مسكن عمومية ايجاري بالقطب السكني عين عبيد. تدشين متوسطة بحي 3200 مسكن عمومي ايجاري بالقطب السكني عين نحاس ببلدية الحروب.

تدشين متوسطة بحي 6000 مسكن عدل بالقطب السكني الرتبة ببلدية ديدوش مراد.

كما تم تدشين نصف داخلية بمتوسطة عمر بن الخطاب بعين عبيد، تدشين نصف داخلية بمتوسطة احسن بوزيان لبلدية حامة بوزيان.

كما تم أيضا وضع حجر الأساس لانجاز مجمع مدرسي بالقطب السكني عين نحاس. للقضاء على الاكتظاظ بهذا الطور خلال الموسم الدراسي المقبل .

وتعرف الولاية برنامجا طموحا لتسجيل وانجاز هياكل تربوية اخرى. على غرار متوسطة ببلدية ابن زيادة مركز و ثانوية ( في طور الاجراءات) بالرتبة ببلدية ديدوش مراد.

وأكد الوالي خلال الاشراف على تدشين هذه الهيكل التربوية الجديدة. على النوعية الجيدة للانجاز حيث تعتبر مؤسسات نموذجية. تتوفر على مختلف المرافق الضرورية لضمان تحصيل علمي جيد للتلاميذ إضافة الى تقليص آجال استلام مختلف المؤسسات التربوية. في مختلف الأطوار التعليمية الثلات بولاية قسنطينة. والتي تترواح بين 8 اشهر الى سنة عكس ما عرفته السنوات الفارطة. و هو ما مكن الولاية هذه السنة من استلام عدد من المؤسسات التربوية. التي ساهمت في التخفيف بشكل كبير من الاكتظاظ و ضمان دخول مدرسي مريح.