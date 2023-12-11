بالصور.. تدشين مصنع “فيات” رسميا

قام، اليوم الاثنين، وزير الصناعة، علي عون، بتدشين مصنع “فيات” الجزائر المتواجد في طافراوي.

وكان برفقة وزير الصناعة، كل من والي وهران سعيد سعيود، والرئيس التنفيذي لشركة “Stellantis”، كارلوس تافيريس.

وسينجر عن تدشين هذا المصنع، ثورة في أسعار السيارات، التي ينتظرها المواطن بشغف في السوق الوطنية.

وبحلول عام 2026، سيخلق المصنع ما يقارب من 2000 فرصة عمل جديد. وبطاقة إنتاجية تبلغ 90 ألف مركبة سنويًا. كما سينتج أربعة نماذج من سيارات “فيات”.