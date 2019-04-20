بالصور…تدمير مخبأ إرهابي وتوقيف شخص مسلح بكل من أدرار وبومرداس

كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتيمياوين، أمس الجمعة، مخبأ يحتوي على مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزن للذخيرة.

فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى ببومرداس، مخبأ للإرهابيين يحتوي على 04 كغ من مواد التفجير .

بالإضافة إلى معدات تفجير، كمية من الذخيرة، مواد غذائية وألبسة وأغراض أخرى، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت.

من جهة أخرى أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الأمن الوطني بتيزي وزو شخصا مشبوها

كان على متن سيارة محملة بأسلحة نارية ومعدات ممنوعة،العملية مكنت من حجز بندقية صيد عيار 16 ميليمتر،مسدس آلي عيار 8 ميليمتر.

بالإضافة إلى 03 قنابل مسيلة للدموع، 975 قرص مهلوس، خنجرين، 06 هواف نقالة مزودة ببطاقات ذاكرة،

ناهيك عن مبلغ مالي يقدر بـ 127.000دج، جوازي سفر جزائري و فرنسي، وفق ذات المصدر .