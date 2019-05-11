بالصور..تدمير مخبأ للإرهاب وتوقيف 9 منقبين عن الذهب في ولايتين

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،أمس الجمعة،بمنطقة القصب ولاية عين الدفلى،مخبأ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع وكمية من المواد الغذائية،حسب بيان لوزارة الدفاع.

وأضاف ذات المصدر، اليوم السبت، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت بكل من تمنراست وعين قزام،مهربا وتسعة منقبين عن الذهب

وحجزت شاحنة، 05 مولدات كهربائية، جهازي كشف عن المعادن، 800 علبة من مسحوق الحليب، و500 كيس من مادة السكر،الموجهة للتهريب.

كما أحبط حراس السواحل، بالقالة، محاولة هجرة غير شرعية لـ18 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع،

فيما تم توقيف 22 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح، يضيف المصدر .