بالصور… تدهور الطرقات يخرج سكان “بن يوب” ببراقي إلى الشارع

أقدم سكان بن يوب ببلدية براقي في العاصمة على الإحتجاج صبيحة اليوم وغلق الطريق الرئيسية المؤدية إلى البلديات المجاورة.

أين قاموا بغلق الطريق وإضرام النيران بالعجلات المطاطية تعبيرا عن غضبهم واستيائهم الشديدين من تدهور حالة الطرقات.

خاصة وأنهم لجؤوا مرارا وتكرارا إلى مصالح البلدية من أجل تزفيت الطريق التي زادت من معاناتهم ونغصت حياتهم الإجتماعية.

وأضاف بعض السكان أنهم سئموا من الوعود الكاذبة التي يتغنى بها المسؤولين، منذ سنة 2014 والطريق على حاله.

مضيفين أن المقاول زاد الطين بلة لما قام بحفر الطريق منذ شهرين وتركها دون الرجوع إلى العمل بها.

غير أن السلطات المحلية كانت قد وعدت بإتمام المشروع من أجل تعبيد الطريق، “لأنه سئمنا من الوعود المتكررة”.

خاصة وأن الطريق نغصت حياتنا بسبب الغبار المتناثر في فصل الصيف والأوحال في فصل الشتاء، التي تتحول إلى برك مائية قابلة للسباحة.