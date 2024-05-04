بالصور.. ترامواي العاصمة يتعرض لعملية تخريب واسعة من بعض المشجعين

كشفت شركة “سيترام ترامواي الجزائر”، اليوم السبت، عن تعرض عربات الترامواي ومحطة جسر الحراش إلى عملية تخريب واسعة ورشق بالحجارة من قبل بعض المشجعين التي وصفتهم بـ “أشباه المناصرين”.

وقالت أن الأحداث كلفت الشركة خسائر مادية، الأمر الذي سيجبر على التوقف عن الخدمة مؤقتا بين محطتي العناصر و حي المندرين.

كما أكدت أنها ستعمل جاهدة على إصلاح الأضرار وإعادة توفير الخدمة في أقرب وقت.

وكانت الأحداث، قد اندلعت خلال نهاية المباراة التي جمعت بين نصر حسين داي و رائد القبة، التي عرفت خسارة قاسية من قبل فريق النصرية في اللقاء الذي جرى بملعب 20 أوت بالعناصر.

إلى جانب ذلك، و في تلك الأثناء تعرضت نفس المحطة إلى تخريب من قبل بعض أشباه الأنصار عقب لقاء إتحاد الحراش وشباب باتنة الذي انتهى بالتعادل، و هو التعادل الذي ضيق على إتحاد “السم السم” مأمورية البقاء في القسم الثاني.