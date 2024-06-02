بالصور.. تربص الخضر ينطلق في غياب 3 لاعبين

انطلق أمس السبت، رسميا تربص المنتخب الوطني، الخاص بمواجهتي غينيا وأوغندا، في الـ 6 والـ 10 من شهر جوان الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وشارك 22 لاعبا في أولى الحصص التدريبية التي جرت بمركز سيدي موسى، فيما غاب 3 لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من حسام عوار وأمين توغاي وكيفن قينون.

ويرتقب أن يكون قيتون، آخر الوافدين على تربص سيدي موسى. وهو الذي سيكون اليوم الأحد، رفقة ناديه ميتز الفرنسي، على موعد مع لقاء إياب دور الملحق لتفادي السقوط أمام نادي سانت ايتيان.

وبرمج الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. حصة انطلقت عن الساعة 17:30 من داخل القاعة. قبل التنقل إلى أرضية الملعب أين لإجراء تدريبات مكثفة استمرت لمدة ساعة ونصف.

ويرتقب أن تخوض العناصر الوطنية، اليوم الأحد، ثاني حصصها التدريبية. استعدادا لأول مباراة هذا الخميس، أمام غينيا، بملعب “نيلسون مانديلا” في الجولة 3 من تصفيات مونديال 2026.