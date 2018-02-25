بالصور.. تربص المحليين ينطلق وحارس بارادو “موساوي” يُغادر

إنطلق اليوم الأحد تربص المنتخب الوطني للمحليين بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحت قيادة الناخب الوطني رابح ماجر.

وعرف اليوم الأول من التربص حضور كافة اللاعبين اللذين إستدعاهم صاحب العقب الذهبي لهذا التربص التحضيري.

وعرف اليوم الأول من التربص برمجة ماجر لحصتين تدريبتين، الأولى صباحية بداية من العاشرة والنصف والثانية على 17:00.

وقام الطاقم الفني للخضر بتقسيم اللاعبين إلى فوجين في الحصة التدريبية الصباحية.

الفوج الأول خاض حصة إسترخائية وهو الخاص باللذين شاركوا مع أنديتهم أمس السبت.

فيما خاض الفوج الثاني الخاص باللذين لعبوا مباريات البطولة يوم الجمعة تمارين بدنية خفيفة قبل تحولهم لقاعة تقوية العضلات.

هذا فيما أخضع نجم بورتو السابق رفقة الثنائي إيغيل ومناد لاعبيهم في الحصة المسائية لعمل تقنو تكتيكي.

وغادر حارس نادي بارادو توفيق موساوي التربص بترخيص من الطاقم الطبي للخضر بسبب مُعاناته من مشكل في الأسنان.