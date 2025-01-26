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الرياضة

بالصور.. تربص شهادة “كاف أ” يتواصل بالمركز التقني بسيدي موسى

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. تربص شهادة “كاف أ” يتواصل بالمركز التقني بسيدي موسى
كاف أ
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أكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، مواصلة عدد من اللاعبين الدوليين الذين سبق له حمل القميص الوطني التربص للحصول على شهادة “كاف أ” بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

ويسعى النجم السابق للمنتخبالوطني كريم زياني و سفيان يونس إلى جانب عدد من اللاعبين نييل ذات الشهادة، قصد دخول عالم التدريب من أوسع أبوابه وإعادة سيناريو عدد من المدربين الشباب الذي يصنعون الحدث على مستوى البطولة الوطنية على غرار بلال دزيري و خير الدين مضوي.

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