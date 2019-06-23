بالصور.. ترحيل أزيد من ألف عائلة من شاليهات بودواو

شهدت، صبيحة اليوم الأحد، شاليهات بلدية بودواو، في بومرداس، عملية ترحيل نوعية مست 1040 عائلة، إلى سكنات لائقة.

وحسبما أفاد به بيان للولاية، فإن عملية الترحيل والتي مست سكان شاليهات بلدية بودواو، حيث تم ترحيل الـألف و40 عائلة إلى سكنات جديدة بالقطب الحضري الجديد “بن مرزوقة”.

وأضاف ذات اليبان، أن عملية الترحيل النوعية أشرف عليها والي الولاية “يحي حياتن”رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي.

وقد تمت العملية في أجواء مميزة ووسط فرحة المستفيدين، والتي طالما انتظروها وتحول حلمهم إلى حقيقة.

جدير بالذكر، أوضح ذات اليبان، أن هذه الأوعية العقارية سيتم إسترجاعها لتجسيد مشاريع سكنية عمومية.