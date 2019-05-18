بالصور.. ترحيل العائلات بمزرعة خير الدين بعد انهيار أرضية مسكنهم بسيدي بلعباس 

قامت اليوم السبت، السلطات المحلية بترحيل العائلات والتي يقطنون بمزرعة خير الدين ببلدية سيدي بلعباس.

وذلك بعد انهيار أرضية الطابق الأول لمسكنهما والتي تسببت في إصابة تسعة أشخاص بجروح مختلفة.

حيت تم ترحيل العائلات الموجودة في الطابق الأول، بعد سقوط الأرضية إلى سكنات جديدة بحي بومليك طريق زروالة بسيدي بلعباس.

كما أكد رئيس دائرة سيدي بلعباس سعدي عبد القادر لـ “النهار اون لاين” أنه سيتم ترحيل كل العائلات القاطنة بمزرعة خير الدين قبل الخميس.

والمقدرة عددهم بـ 19 قبل نهاية الإحصاء والبطاقة الوطنية للمراقبة، ومن تم تهديم المزرعة نهائيا و القضاء على السكن الهش .