بالصور.. ترحيل 111 عائلة في إطار العملية 25 من الإسكان بالعاصمة

تواصلت يوم الخميس بالجزائر العاصمة العملية الـ25 لإعادة الإسكان بترحيل 144 عائلة كانت تقيم بالبنايات الهشة والأحياء القصديرية.

حيث تم ترحيل 111 عائلة كانت تقطن في البنايات الهشة ببلدية القصبة في المقاطعة الإدارية لباب الوادي.

وتم ايضاترحيل 22 عائلة كانت تقيم بالحي القصديري وادي الكازينو ببلدية عين البنيان.

و 11 عائلة كانت تقيم بالحي القصديري وادي بن حدادي ببلدية الشراقة في المقاطعة الإدارية للشراقة

هذا وقد إستفادت كافة هاته العائلات المرحلة من سكنات عمومية إيجارية على مستوى حي 1299 مسكن ببلدية السحاولة وحيي 1000 و 400 مسكن ببلدية عين البنيان وحي 154مسكن ببلدية الشراقة.