بالصور…ترحيل 1600 عائلة من أكبر حي فوضوي بوهران

وزعت مصالح ولاية وهران، اليوم الأحد، 1600 وحدة سكنية، لصيغة العمومي الإيجاري لفائدة سكان الحي الفوضوي “بئر الجير” بذات الولاية.

وقد أشرف على عملية إعادة الإسكان والي وهران مولود شريفي، بمعية المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري محمد بارود، بالإضافة إلى السلطات المحلية.

إعادة إسكان قاطني حي سيدي البشير ببئر الجير، والذي يعد أكبر حي فوضوي بالولاية، ودعت من خلالها 1600 عائلة حياة الغبن التي عاشتها ببنايات قصديرية تنعدم لأدنى شروط الحياة لأزيد من 20 سنة.

حيث إستفادت من شقق لائقة تضمن لها العيش الكريم بالمجمع السكني الجديد المتواجد بذات المنطقة، وسط أجواء مفعمة بالفرحة والزغاريد المتعالية.