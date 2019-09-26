بالصور.. ترحيل 223 عائلة من العاصمة إلى سكنات جديدة

تمّ صبيحة اليوم، ترحيل 223 عائلة كانت تقيم بالأحياء القصديرية ومراكز العبور والنقاط السوداء على مستوى العاصمة.

في إطار إستكمال عمليات الترحيل وإعادة الإسكان في طورها الأول من مرحلتها الخامسة والعشرون.

ففي المقاطعة الإدارية لباب الوادي تم ترحيل 124 عائلة كانت تقطن بالحي القصديري جنان شالون ببلدية وادي قريش، و46 عائلة كانت تقيم بمركز العبور ببلدية بولوغين.

أما بالمقاطعة الإدارية لحسين داي فتم ترحيل 53 عائلة كانت تقيم بالنقاط السوداء لبلدية حسين داي.

و إستفادت هذه العائلات المرحلة من سكنات عمومية إيجارية على مستوى الأحياء احي 1600 مسكن ببلدية الدرارية وحي 600 مسكن ببلدية بابا أحسن، أحياء 1032 و1040 و1602 و1000 مسكن ببلدية الدويرة، حي 1432 مسكن ببلدية خرايسية، حيي 2160 و 871 مسكن ببلدية بئر توتة، حي 3216 مسكن ببلدية أولاد الشبل، حي 300 مسكن ببلدية المعالمة، حي 300 مسكن ببلدية الرحمانية، أحياء 1000 و400 و100مسكن ببلدية عين البنيان.

حيي 1200 و2140 مسكن ببلدية أولاد فايت، حي 500 و200 مسكن ببلدية الحمامات.

حيي 400 و468 مسكن ببلدية بئر خادم، حي 1299 مسكن ببلدية السحاولة.

وحي 1200 مسكن ببلدية الكاليتوسحي 800 مسكن ببلدية بني مسوس، حي 600 مسكن ببلدية الحراش، حي 1012 مسكن ببلدية برج البحري.