بالصور.. ترحيل 93 عائلة في إطار المرحلة 25 من عملية الترحيل بالعاصمة

تواصلت اليوم عمليات الترحيل وإعادة الإسكان على مستوى ولاية الجزائر تنفيذا لتعليمات عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر.

عمليات الترحيل وإعادة الإسكان في طورها الأول من مرحلتها الـ 25، مسّت هذه المرة 93 عائلة خصّت كل من المقاطعتين الإداريتين لبراقي والحراش.

حيث تم ترحيل 58 عائلة من المقاطعة الإدارية لبراقي ، توزعت على الشكل

بلدية الكاليتوس، 28 عائلة كانت تقيم بحي قصديري شاغل للعقار الخاص بمشروع 668 سكن التابع للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية.

04 عائلات كانت تقيم بجوار سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس و عائلة واحدة قاطنة بالحي القصديري واد كوريفة.

وببلدية سيدي موسى تم ترحيل 25 عائلة كانت تقطن بالحي القصديري دهيمات.

كما عرقت المقاطعة الإدارية للحراش ترحيل 35 عائلة، حيث شملت 13 عائلة كانت تقطن بمحيط المركب الرياضي لبلدية الحراش.

عائلات كانت تقطن ببناية مهددة بالإنهيار بشارع نور الدين همري.

07 كانت تشغل جزء من مرآب مصالح النظافة لذات البلدية.

امال بلدية باش جراح فتم ترحيل 07 عائلات كانت تقطن ببناية مهددة بالإنهيار بحي المدارس.

هذا وقد إستفادت العائلات المعنية من سكنات إجتماعية إيجارية بحي 1200 مسكن ببلدية الكاليتوس.

هذه العملية سمحت من إسترجاع أوعية عقارية سيُستفاد منها في إنجاز عدّة مشاريع عمومية منها إنجاز مشروع 668 سكن الخاص بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية ببلدية الكاليتوس.

وإستغلال العقار المسترجع بحي دهيمات من أجل إنجاز مشروع متوسطة ببلدية سيدي موسى.

إستغلال العقار المسترجع بشارع نور الدين همري في إنجاز مقطع من مشروع خط “ميترو الجزائر”.