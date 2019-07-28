بالصور.. ترحيل 98 عائلة كانت تقطن 20 بناية مهددة بالإنهيار بالقصبة في العاصمة

تم اليوم الأحد، إعادة إسكان 98 عائلة كانت تشغل 20 بناية مهددة بالإنهيار ببلدية القصبة في العاصمة.

ونشرت الصفحة الرسمية لولاية الجزائر ان العملة تدخل في إطار إستكمال برنامج الترحيل وإعادة الإسكان في مرحلته الـ 25، بعد تقرير خبرة للمركز التقني لمراقبة البنايات والتي قالت ان البنايات مهددة بالسقوط.

وإستفادت هذه العائلات من سكنات إجتماعية إيجارية على مستوى حي 636 مسكن ببلدية الرويبة.

وقالت مصالح الولاية ان هذه العمليات ستستمر بغرض التكفل بقاطني البنايات الآيلة للإنهيار، شاغلي الأقبية والأسطح.