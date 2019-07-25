بالصور..ترقية وتكريم لبعض عناصر الشرطة بولاية باتنة في عيدهم الوطني

على غرار باقي ولايات الوطن أحييت مصالح الأمن الولائي لباتنة العيد الوطني للشرطة الجزائرية المصادف لـ22 جويلية من كل سنة

وكبقية مختلف بلديات الولاية، إحتفلت مصالح أمن دائرة مروانة بهاته المناسبة أين تم تكريم بعض عناصر الشرطة التابعين لأمن الدائرة

بمناسبة ترقيتهم لرتب أعلى بحضور السلطات العسكرية و المدنية لدائرة مروانة، وفق بيان لمصالح الأمن الولائي

كما إحتفلت مصالح أمن دائرة بريكة بهذا العيد وذلك بتكريم بعض عناصر الشرطة التابعين لأمن الدائرة بحضور السلطات العسكرية والمدنية لدائرة بريكة.