بالصور..ترقية 96 شرطي من أمن ولاية بومرداس إلى رتب أعلى

أحيت اليوم الخميس، مصالح أمن ولاية بومرداس، الذكرى الـ57 لعيد الشرطة الجزائرية المصادف لـ 22 جويلية من كل سنة،

حيث تم إقامة حفل تكريمي تحت إشراف رئيس الأمن الولائي على شرف قوات الشرطة الذين إستفادوا من الترقية من مختلف الرتب

والبالغ عددهم 96 شرطي والمبينين على النحو الأتي: ثلاثة ترقيات من عميد شرطة إلى رتبة عميد أول للشرطة، أربعة ترقيات

من محافظ شرطة إلى رتبة عميد شرطة، ثمانية ترقيات من ملازم أول للشرطة إلى رتبة محافظ شرطة، سبعة ترقيات من

رتبة مفتش رئيسي للشرطة إلى رتبة ملازم أول للشرطة تسعة ترقيات من رتبة مفتش شرطة إلى رتبة مفتش رئيسي للشرطة،

أربعة ترقيات من رتبة حافظ أول للشرطة إلى رتبة مفتش شرطة، خمسة وعشرون ترقية من رتبة حافظ شرطة إلى رتبة حافظ أول للشرطة

وستة وثلاثون ترقية من رتبة عون شرطة إلى رتبة حافظ شرطة، وفق بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الخميس.

ليتم تكريم قوات الشرطة المرقين إلى رتب أعلى وهذا بحضور السلطات الولائية، العسكرية، القضائية، والأسرة الثورية

في هذا الصدد قام رئيس الأمن الولائي، بقراءة كلمة المدير العام للأمن الوطني بالمناسبة مهنئا من خلالها قوات الشرطة بعيدهم الوطني،

منوها بضرورة مواصلة بذل المجهودات في سبيل ضمان أمن وسلامة المواطن وممتلكاته للرقي بالمؤسسة الشرطية، وفق ذات المصدر .