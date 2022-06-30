بالصور.. ترميم منزل مصمم الأزياء العالمي ايف سان لوران بوهران

يحظى منزل مصمم الأزياء الشهير إيف سان لوران في وهران، في شارع ستورا ببلاتو سان ميشيل، باهتمام كبير.

وقد تم تجديده ليصبح متحفًا قريبًا. وبالنظر إلى سمعة صاحبه، يعد هذا المنزل بأن يكون متحفا ناجحًا.

اكتشف الكثيرون مؤخرا أن مصمم الأزياء الرائع هو في الواقع من وهران. ولد في هذه المدينة وعاش طفولته. منزله كان مهد إبداعه وموهبته لأنه قام بالفعل بإنشاء ما لا يقل عن 300 ألف رسم تخطيطي لإبداعاته هناك. حيث سيكونون أيضًا موضوع معرض قريبًا.

لا يزال إيف سان لوران حتى يومنا هذا أحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب في عالم الأزياء الراقية في العالم.

ولد إيف سان لوران في وهران في مطلع أوت 1936. بمجرد بلوغه سن الرشد، غادر الجزائر ليستقر في فرنسا.

وللتذكير ، كان كريستيان ديور هو من وظفه عندما كان عمره 19 عامًا فقط.

بعد ذلك بعامين، أدار مؤسسة ديور بعد وفاة الأخير. في الستينيات، قرر إنشاء علامته التجارية الخاصة بالأزياء الراقية.

وقد مضى حوالي 70 عامًا على ترك إيف سان لوران لذلك المنزل.

اليوم، وبعد إعادة ترميمه يمكن للزوار العثور على جميع الأثاث في ذلك الوقت وكذلك جميع الزخارف المتوافقة مع الأصالة. كان لديه مجموعة كبيرة من الأثاث الفاخر يعود تاريخها إلى لويس الخامس عشر واللوحات والمنحوتات وغيرها الكثير.