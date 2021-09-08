بالصور.. تسخير حافلة خاصة لاستقبال ذوي الهمم

خصصت وزارة الشباب والرياضة، حافلة خاصة، لاستقبال أبطال الجزائر من ذوي الهمم المشاركين في الطبعة الأخيرة من الألعاب البارالمبية 2020 بطوكيو.

وحط الوفد الثاني لأبطال الجزائر من ذوي الهمم، ظهيرة اليوم الأربعاء، بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

ومن المبرمج، نقل الرياضيين الجزائريين، في حافلة خاصة، مكشوفة، من أجل الإحتفال رفقة الجماهير بالنتائج المحققة.

يذكر أن الجزائر حصدت 12 ميدالية من المعادن الثلاث، في الألعاب البارالمبية الأخيرة، والتي جرت في طوكيو.