بالصور.. تسليم مدرسة إبتدائية أنجزها متبرعون بالعلمة في سطيف

تم صباح اليوم الثلاثاء، تسليم مدرسة ابتدائية، فردي العيد بسعة 19 قسم منجزة من طرف الأبناء المتبرعين إلى أملاك مديرية التربية لولاية سطيف.

المدرسة تعمل بنظام الدومين، التحق بها اليوم الثلاثاء، ما يقارب 1600 تلميذ وتتوفر على 19 قسم مجهزة بتدفئة مركزية مع مسكن وظيفي وكل المرافق والظرورية الادارية والبيداغوجية بأحدث التقنيات.

وتتربع المدرسة على مساحة قدرها 4400 متر مربع، أطلق عليها إسم المرحوم فردي العيد والد المتبرعين الموجودة بحي صخري مدينة العلمة سطيف.

المنشأة التربوية عرفت استحسانا كبيرا وسط سكان مدينة العلمة الذين يتمنون أن تكون سنة حسنة لجميع رجال الأعمال.

تجدر الإشارة أن أحد المحسنين من أفراد العائلة، أكد لـ ” النهار” أن المدرسة لها برنامج توسعة يشمل إنجاز مطعم مدرسي سيدخل حيز الخدمة مع الدخول المدرسي القادم .