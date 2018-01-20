 بالصور…تسليم مفاتيح 434 سكن اجتماعي تساهمي بقسنطينة

أشار المسؤول التنفيذي الأول للولاية إلتزام السلطات المحلية بالعمل على التكفل الأمثل بإنشغالات المواطنين خاصة ما تعلق بالسكن.

كما ذكر المرقين العقاريين بضرورة الإسراع في إتمام المشاريع التي تعرف تأخرا قصد إستلام الوحدات المتبقية في آجالها القانونية.

شدد والي الولاية،أن أزيد من 2100سكن إجتماعي و540 سكن ترقوي مدعم سيتم توزيعه على مراحل بداية من مارس2018 القادم.