 بالصور…تسليم مفاتيح 434 سكن اجتماعي تساهمي بقسنطينة

سلّمت السلطات الولائية بقسنطينة 434 سكن إجتماعي تساهمي بالوحدة الجوارية رقم5 بالمدينة الجديدة على منجلي.
يعتبر البرنامج من بين المشاريع التي أنطلق في إنجازها والذي توقف لأسباب إدارية قبل أن يُعاد بعثه في السنوات الفارطة.
أشار المسؤول التنفيذي الأول للولاية إلتزام السلطات المحلية بالعمل على التكفل الأمثل بإنشغالات المواطنين خاصة ما تعلق بالسكن.
كما ذكر المرقين العقاريين بضرورة الإسراع في إتمام المشاريع التي تعرف تأخرا قصد إستلام الوحدات المتبقية في آجالها القانونية.
شدد والي الولاية،أن أزيد من 2100سكن إجتماعي و540 سكن ترقوي مدعم سيتم توزيعه على مراحل بداية من مارس2018 القادم.
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