بالصور.. تسليم مقررات إدماج لـ29 شابا من حاملي الشهادات أصحاب عقود ما قبل التشغيل

تم اليوم، بالعاصمة تسليم مقررات إدماج لـ29 شابا من حاملي الشهادات أصحاب عقود ما قبل التشغيل.

العملية تأتي مواصلة للبرنامج الذي أشرف على مراسم انطلاقه عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر.

ةتمّ اليوم على مستوى مديرية الموارد البشرية والتكوين لولاية الجزائر إدماج 29 عونا، من الشباب حاملي الشهادات ذوي عقود ما قبل الإدماج العاملين على مستوى المقاطعات الإدارية للولاية.

وهذا بعد التأشير على المجموعة الأولى من هذه القرارات من طرف المراقب المالي وإمضاء محاضر التنصيب من قِبل المعنيين بالأمر.

وحيث تعلّق الأمر بـإدماج 26 موظفا رتبة متصرف إداري وكاتب، وملحق رئيسي للإدارة وعون حفظ البيانات.

كما تسليم المعنيين بالأمر نسخا عن قرارات الإدماج ومقررات التعيين الخاصة بهم.

وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة التأشير على باقي مشاريع قرارات الإدماج الخاصة بالأعوان الذين يثبتون أقدمية عمل تعادل أو تفوق ثـماني سنوات بحلول تاريخ 01 نوفمبر 2019.