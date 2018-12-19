بالصور.. تسليم 70 سكن عمومي إيجاري بباتنة

أشرف والي ولاية باتنة، عبد الخالق صيودة، اليوم الأربعاء، على توزيع 70 مسكن عمومي ايجاري، ببلدية تيغرغار، دائرة منعة.

وحسب بيان الولاية، فقد أكد الوالي، أن الأرقام التي حققتها الولاية في قطاع السكن، خلال هذه السنة، تعكس برنامجا طموحا، تم إنجازه بجدارة واستحقاق.

واعتبر أن سنة 2018، هي سنة الإسكان بولاية باتنة بامتياز، بعد أن أحرزت أكبر الأرقام في الإنجاز والتوزيع، وتصدرت المراتب الأولى وطنيا في هذا المجال.

وقال إن الفضل يرجع إلى حرص ويقظة الإدارة، وسعيها الدائم والمتواصل إلى إضفاء حراك تنموي فعال في شتى الأصعدة.

وأضاف أن عهد تأخر المشاريع قد ولى، وبأن معيار الإحتراف، هو تسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة.