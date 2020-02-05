بالصور.. تسمم 35 تلميذًا بالمحمدية في معسكر

إستقبلت مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوي بالمحمدية، ولاية معسكر ظهر اليوم الأربعاء، 35 تلميذًا تعرضوا لتسمم غذائي.

وهذا نتيجة تناول هؤلاء التلاميذ لوجبة الإطعام المدرسي بمتوسطة بغدادي جلول.

وإستنادًا إلى مصادر مسؤولة فإن التلاميذ المصابين ظهرت عليهم أعراض التسمم كأوجاع البطن والغثيان والقيء.

مما إستدعى إخضاعهم للفحوصات الطبية بمصلحة الإستعجالات التي كانت تعج بالفريق الطبي ومسؤولي السلطات المحلية والأمنية بعد تحويلهم إليها من طرف مصالح الحماية المدنية لوحدة المحمدية.

المصابون تم تحييد بعضهم في إحدى قاعات المتابعة الصحية بعد تولي إجراء التحاليل المخبرية على الدم.

التلاميذ كانوا قد تناولوا وجبة غذائية تتكون من الدجاج والأرز تم الإبقاء على إحداها كوجبة شاهد ريثما يتم إخضاعها للتحاليل من طرف مخبر خاص بغية تحديد سببية التسمم.

هذا وتنقل مدير الصحة لولاية معسكر بمعية مفتشين إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية لمعاينة المتابعة الطبية للمصابين.

ورفض مدير متوسطة بغدادي جلول الإدلاء بأي تصريح لـ”النهار أونلاين” كونه غير مخول له بالتصريح لوسائل الإعلام.

وأظهرت المعاينة التي قمنا بها عن كثب مدى الإهمال الذي تشهده المؤسسة التعليمية إعتبارا من وجود تقصير في تحديث عتاد المطبخ وتوفير الشروط الصحية في إعداد الوجبات الغذائية.