بالصور.. تسمية الفوج الأول للرماة البحريين بجيجل بإسم الشهيد حوش محمد

تمت نهار اليوم تسمية الفوج الأول للرماة البحريين بجيجل باسم الشهيد “حوش محمد” .

في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الرابعة والستين لاندلاع الثورة التحريرية وتطبيقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

الحفل ترأس مراسمه اللواء حمبلي نور الدين نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة نيــابة عن اللواء قـائد الناحية.

وعرف الحفل حضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد.

ولد الشهيد سنة 1906 ببلدية تاكسنة ولاية جيجل، التحق بجيش التحرير الوطني سنة 1958 بالولاية التاريخية الثانية.

أين خاض معارك وهجومات ضد قوات العدو حتى سقط في ميدان الشرف سنة 1959.