بالصور.. تسمية الفوج الثاني لصواريخ الدفاع الساحلي باسم الشهيد دراوي مسعود

تم اليوم، تسمية الفوج الثاني لصواريخ الدفاع الساحلي بالناحية العسكرية الخامسة باسم الشهيد دراوي مسعود.

تخليدا للذكرى الثالثة والسبعون لمجازر 08 ماي 1945 .

الحفل ترأس مراسمه العميد معلاوي صالح قائد الواجهة البحرية الشرقية نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة.

عرف حضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد.

وولد الشهيد سنة 1907 ببلدية القل ولاية سكيكدة، عرف بالاتزان ورجاحة العقل، التحق سنة 1956 بصفوف جيش التحرير الوطني.

حيث عين كمسؤول للتموين بناحية سيدي إدريس إلى أن ألقي عليه القبض سنة 1960.

فتعرض لشتى أنواع التعذيب إلى غاية استشهاده بتاريخ 22 جوان 1961.