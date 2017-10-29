بالصور .. تسمية المتحف المركزي للجيش باسم الراحل الشاذلي بن جديد

أشرف اليوم الأحد ،اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى على تسمية المتحف المركزي للجيش باسم الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.

وجرت هذه المبادرة بمناسبة الذكرى 63 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة، بحضور إطارات من الجيش وعائلة الرئيس الراحل.

المجاهد الشاذلي بن جديد من مواليد 1929 بقرية السبعة ببلدية بوثلجة التابعة لولاية الطارف، التحق بجيش التحرير في 1955.

وتوفي المجاهد “الشاذلي بن جديد” في 06 أكتوبر 2012 بالجزائر العاصمة.

وفي ختام المراسم، قام قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف بتكريم أسرة الفقيد.