بالصور.. تسمية المعهد الجهوي للموسيقى بوهران على المرحوم بلاوي الهواري

أشرف وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، خلال إحتفالات ذكرى عيد الشهيد، التي أقيمت بوهران، على تسمية المعهد الجهوي للموسيقى باسم المجاهد المرحوم بلاوي الهواري.

وجاءت هذه التسمية كعرفان لأحد أعلام الموسيقى الجزائرية في الطابع الوهراني العصري، إلى جانب سجله الفني الإبداعي في الألحان الموسيقية مختلفة الطبوع.

حيث أكد خلال ذلك أنه سيتم تجسيد أوركسترا فنية بغرب البلاد بالمعهد الجهوي التكوين الموسيقي في خضم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران خلال سنة 2021.

كما أكد في سياق آخر أنه سيتم خلال هذه السنة منح الأولوية للفنانين للجزائريين بإحياء مهرجان تيمقاد والجميلة، فيما سيكون حضور الفنانين الأجانب من البلدان العربية عن طريق سبونسور يتكفل بتمويل هذه المهرجانات.