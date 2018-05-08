بالصور.. تسمية مركز الخدمة الوطنية بعنابة باسم الشهيد كايل محمد العربي

تم اليوم تسمية مركز الخدمة الوطنية بعنابة، باسم الشهيد كايل محمد العربي، تحت إشراف العميد مرغني عبد الحكيم، رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة.

وهذا نيابة عن اللواء قائد الناحية، وبحضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد.

جدير بالذكر، أنّ الشهيد محمد لعربي من مواليد 19 سبتمبر 1930 بعنابة، وبدأ نضاله السياسي في حركة انتصار الحريات الديمقراطية.

كما شارك في عدة لقاءات سرية، ولما اندلعت الثورة، التحق بصفوف جيش التحرير سنة 1955 بالناحية الثانية، أين خاض هجومات ومعارك ضد قوات العدو.

حيث كان بيته مأوى لخلايا الفدائيين، استشهد إثر معركة وقعت بجبال هوارة سنة 1960.