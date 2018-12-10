بالصور.. تسمية مقر الفوج الـ 12 مظليين مغاوير باسم الشهيد “عاشور زيان” ببسكرة

في إطار إحياء الذكرى 58 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، وطبقا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بمواصلة عملية تسمية المباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بأسماء شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

قام اليوم الاثنين، السيد اللواء “علايمية حسان”، قائد الناحية العسكرية الرابعة، بتسمية مقر الفوج الـ 12 مظليين مغاوير ببسكرة، باسم الشهيد “عاشور زيان”.

بهذه المناسبة، تم تكريم عائلة الشهيد بحضور ضباط وإطارات الناحية العسكرية الرابعة، والسلطات المحلية للولاية، وثلة من المجاهدين ورفقاء الشهيد البطل في الكفاح.