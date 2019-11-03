بالصور.. تسمية مقر القطاع العسكري قالمة باسم الشهيد نويوات شويطر عيسى

تمت نهار اليوم، تسمية مقر القطاع العسكري قالمة، باسم الشهيد “نويوات شويطر عيسى”،في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية .

التسمية جرت في حفل ترأس مراسمه اللواء حمبلي نور الدين نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة.

عرف الحفل حضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد.

ولد الشهيد خلال سنة 1926 ببلدية واد الزناتي بولاية قالمة، بدأ نضاله في صفوف حزب الشعب منذ سنة 1948 إلى غاية اندلاع الثورة، أين التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955، شارك في هجوم 20 أوت 1955، ثم في كمين نصب بالخروبة في جوان 1956، تمخض عنه مقتل 15 جندي، كما شارك في معركة السرسارة في سبتمبر 1957، وفي نفس السنة من شهر ديسمبر شارك في كمين أسفر عن مقتل 16 عسكري فرنسي وضابط، واصل كفاحه ونضاله إلى أن استشهد في معركة مرمورة يوم 28 ماي 1958.