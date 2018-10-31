بالصور.. تسمية مقر الكتيبة 143 للمدفعية بتقرت بإسم الشهيد بالعربي سليمان

تم نهار اليوم تسمية مقر الكتيبة 143 لمدفعية الميدان بتقرت، باسم الشهيد بالعربي سليمان.

في حفل ترأس مراسمه اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة.

وعرف حضور ضباط وإطارات الناحية العسكرية الرابعة والسلطات المحلية لولاية ورقلة وثلة من المجاهدين ورفقاء الشهيد البطل في الكفاح.

ولد الشهيد بالعربي سليمان سنة 1932 بالطيبين العالية عاش في قريته ثم انتقل إلى الاغواط وحفظ القران فيها.

تزوج بافلو واستقر هناك وأصبح يدرس القران الكريم وبعد اندلاع الثورة التحق بصفوفها سنة 1956.

كعون اتصال ضمن هياكل المنظمة المدنية لجبهة التحرير ثم عين مسؤولا تحت قيادة شلغوم بشير.

وواصل نشاطه الى غاية 1957 حيث حوصرت مدينة افلو وتم اعتقاله وزج به في السجن.

ثم نفذ فيه حكم الإعدام سنة 1958 بعد انعذب بمختلف انواع التعذيب.