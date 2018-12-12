بالصور.. تسمية ملحقة الإسناد للمعتمدية بالناحية العسكرية الخامسة باسم الشهيد سكيوبرحايل

ترأس اليوم العميد الهادي بوقستورقائد الجو نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة حفل تسمية ملحقة الإسناد للمعتمدية بالناحية باسم الشهيد سكيوبرحايل .

وعرف الحفل حضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد.

ولد الشهيد سنة 1916 ببلدية بئر العاتر ولاية تبسة، بدأ نضاله بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني سنة 1956.

حيث كلف بجمع المؤونة لجيش التحرير وتزويد قيادته بالمعلومات عن الاستعمار والعملاء.

كما قام بتجنيد العديد من الشباب الذين التحقوا بصفوف جيش التحريروعند اكتشاف أمره اعتقل وتعرض لمختلف أنواع التعذيب.

ليتم إعدامه دهسا بآلية عسكرية فاستشهد سنة 1957.