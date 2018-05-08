بالصور.. تسمية نادي الخدمات الاجتماعية للجيش بقسنطينة باسم الشهيد فيصلي أحمد

تم اليوم ، تسمية نادي الخدمات الطبية الاجتماعية للجيش بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة باسم الشهيد فيصلي أحمد.

في حفل ترأس مراسمه اللواء أعثامنية عمار قائد الناحية العسكرية الخامسة.

تخليدا للذكرى الثالثة والسبعون لمجازر 08 ماي 1945 وتنفيذا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

عرف الحفل حضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد.

ولد الشهيد في 17 مارس 1927 بعين شرشار ولاية سكيكدة.

التحق سنة 1955 بصفوف جيش التحرير أين تم تعيينه مسؤولا عسكريا بالمنطقة الثانية.

حيث كلف بالاستيلاء على مخزن الأسلحة بمنطقة سيدي السعيد ، كما قاد معركة زقار بمنطقة القل.

وساهم في عملية اختطاف ابنة مسؤول الأمن الفرنسي بقسنطينة واحتجزها لمدة شهر وطلب بمبادلتها بأعضاء من جيش التحرير كانوا محتجزين لدى السلطات الاستعمارية.

عرف الشهيد بالانضباط والشجاعة مما جعل قيادة الثورة ترقيه إلى رتبة ضابط.

استشهد في 17 جويلية 1959 في معركة عنيفة ضد قوات العدو بمنطقة ديدوش مراد.