بالصور.. تسمية وحدات بالناحية العسكرية الأولى بأسماء شهداء الثورة التحريرية

أشرف اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى أمس على مراسم تسمية عدة وحدات عسكرية تابعة للناحية، بأسماء شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

في البداية أشرف قائد الناحية العسكرية الأولى على تسمية المستودع الجهوي للتموين بالوقود بالجلفة باسم الشهيد البطل “قويسي محمد”.

ليترأس بعدها مراسم تسمية مركز التدريب للمشاة بمويلح باسم الشهيد البطل الملازم “نائل علي”.

قبل أن يشرف على حفل تسمية مدرسة أشبال الأمة بالمسيلة، التي حملت إسم الشهيد البطل الرائد “وعواع المداني”.

أين قام اللواء بزيارة بعض المرافق البيداغوجية والإدارية التي تزخر بها هذه المدرسة.