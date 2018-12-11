بالصور.. تسمية وحدتين عسكريتين في بشار بأسماء شهداء الثورة التحريرية

أشرف اليوم، اللواء سماعلي مصطفى قائد الناحية العسكرية الثالثة على مراسم تسمية وحدتين عسكريتين بأسماء شهداء الثورة التحريرية.

حيث تم تسمية كل من مقر القطاع العسكري بشار باسم الشهيد العوفي عبد الله، وكذا مركز الخدمة الوطنية ببشار باسم الشهيد ترابي بوجمعة.

عرف الحفلان حضور ضباط وإطارات من الناحية والسلطات المحلية ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلتي الشهيدين.

العملية تزامنت مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ58 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.

وتطبيقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتسمية هياكل ووحدات الجيش الوطني الشعبي بأسماء شهداء ومجاهدي ثورة نوفمبر المظفّرة.