بالصور: تسيلم جوائز مسابقة أوّل نوفمبر

أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني اليوم أن الجزائر متمسكة بمرجعيتها النوفمبرية خلال مراسيم تسليم جوائز مسابقة أوّل نوفمبر.

وكشف الأمين العام للوزارة العيد ربيقة خلال إلقاءه لكلمة الوزيرأن قطاعهم بصدد وضع برامج للحفاظ على الذاكرة خاصة للاجيال المقبلة

وجاءت هذه حفلة اليوم في ذكرى وفاة قائد المقاوم الشعبية بوبغلة الذي هو اليوم مدفون في الجزائر بعد استرجاع رفاته

وتخصص مسابقة اول نوفمبر لاحسن الأعمال الفنية والادبية حول الثورة الجزائرية.

كما ان هناك اعمال تشاركية مع وزارة التعليم العالي من اجل فتح مجال البحث العلمي في مجال التاريخ

كرّم بالمناسبة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الخفيظ علاهم المجاهد عثمان بلوزداد أحد أعضاء المجموعة الـ 22 التاريخية.

الحفلة شهدت تكريم الوزير السابق والمجاهد الراحل امين بشيشي

وعادت المرتبة الاولى في فئه الرواية إلى الفائز “عبد القادر بوضربة” برواية “رقصة القمر”.

الجائزة الثانية في فئة القصة عادت الى امواج دواس عن قصة ياسمين وظلال.

الجائزة الثالثة من فئه القصة فازت بها عائشة قبايلي بقصة بعد الاستقلال بقليل وهي أصغر متسابقة من مواليد 2000.

بينما الجائزة التشجيعية لفئه الرواية فاز بها “مرابط عبد العزيز” عن رواية “همسات القصبة”

هذا وقد تم حجب المرتبة الثانية في فئه الرواية.

أما فيما يخص فئة القصة تحصل على الجائزة الاولى “عبد الحكيم قويدر” عن قصة “بقايا الجريمة المحنطة”.

في فئة الشعر عادت المرتبة الاولى لـ” أحمد بوفتحة” بقصيدة “وطن بحجم قلب”.

في حين الجائزة الثانية لفئة الشعر عادت لـ “عائشة بلجيلالي” قصيدة دندنات على “رصيف الوطن”.

والجائزة الثالثة لفئه الشعر فاز بها “خضير مغشوش” عن قصيدة “الصاعدون الى النور”.