بالصور.. تشافي يودع رفقاء بونجاح بالدموع قبل الالتحاق ببرشلونة

ودع مدرب نادي السد القطري، تشافي هيرنانديز، اليوم الجمعة لاعبيه، بعد توصله لاتفاق نهائي لتولي تدريب نادي برشلونة الإسباني.

ونظمت إدارة السد حفل مصغر، لتوديع تشافي، بحضور كل لاعبي ومسؤولي الفريق، بالإضافة لباقي الأطقم الفنية والطبية.

وأبدى المدرب الاسباني، تأثره الشديد لمغادرة نادي السد، بعد السنوات الطويلة التي قضاها في الفريق كلاعب ومدرب، أين ودع لاعبيه بالدموع.

وغاب الدولي الجزائري، وهداف السد، بغداد بونجاح عن حفل توديع مدربه تشافي، بالنظر لالتحاقه بالجزائر للدخول في التربص المقبل للخضر.

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