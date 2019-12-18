بالصور.. تشكيلة الشبيبة تزور معقلها الجديد بتيزي وزو

تنقلت تشكيلة شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، إلى الملعب الجديد بتيزي وزو، أين قامت بزيارة تفقدية للملعب الجديد للفريق.

وتنقلت شبيبة القبائل، بتعدادها كاملا إلى الملعب الجديد، أين وقف اللاعبون على مدى تقدم الأشغال في مقلهم الجديد.

وإستغل لاعبو شبيبة القبائل، هذه الزيارة، لأخذ صور تذكارية داخل الملعب، على أمل العودة إليه في القريب العاجل، لتدشينه في مباراة رسمية.

يذكر أن الأشغال في الملعب الجديد بتيزي وزو، حسب آخر تصريح لوالي الولاية بلغت 85%، إلا أن الأشغال متوفقة منذ شهور وإلى غاية اليوم.