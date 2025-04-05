بالصور.. تشكيلة العميد تحط الرحال بجنوب إفريقيا

حطّت تشكيلة مولودية الجزائر، ظهر اليوم السبت، بمطار “او ار تامبو” الدولي بمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية، تحسبا لملاقاة أورلاندوس بيراتس المحلي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان وفد العميد قد غادر أرض الوطن، في حدود الساعة 01:00 من صبيحة اليوم السبت. واستغرقت رحلته عبر طائرة خاصة حوالي 12 ساعة كاملة.

للإشارة، فإن رفقاء عبد اللاوي، الذين سيجرون مساء اليوم أول حصة تدريبية بجنوب إفريقيا. سيكونون هذا الأربعاء، أمام حتمية قلب هزيمتهم ذهابا في الجزائر بنتيجة 0-1، من أجل حسم تأشيرة المربع الذهبي لـ”الشامبينز ليغ”.