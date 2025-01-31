بالصور.. تشويه وتحطيم قبر ماري لوبان والد المتطرفة مارين

تعرض قبر المتطرف جان ماري لوبان الموجود في مقبرة لا ترينيتي سور مير (موربيهان) بفرنسا لأضرار بليغة. بعد تشويهه وتحطيمه من قبل مجهولين.

وتعرض قبر جان ماري لوبان، الذي توفي في السابع من جانفي، للتخريب الليلة الماضية. في مقبرة لا ترينيتي سور مير (موربيهان) بحسب قناة فرانس 3.

وأوضح فيليب أوليفييه، المستشار الخاص لمارين لوبان وزوج شقيقتها الكبرى ماري كارولين. لقناة بي إف إم تي في، أن قبره “تضرر بشكل خطير للغاية، بسبب ضربات بمطرقة ثقيلة”.

وكانت الشرطة البلدية في لا ترينيتي سور مير هي التي رصدت وأبلغت عن الأضرار. التي لحقت بقبر عائلة لوبان صباح هذا الجمعة.

وقد انتقلت بعد ذلك قيادة لواء الدرك في كارناك إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات. حسبما علمت قناة BFMTV من مصادر متطابقة.

وأفادت النيابة العامة في لوريان أنه تم فتح تحقيق بتهمة “انتهاك مكان دفن أو قبر أو نصب تذكاري أقيم لذكرى الموتى”.

وتم تكليف فرقة الأبحاث التابعة لدرك لوريان بإجراء هذا التحقيق.