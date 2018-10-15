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بالصور… تشيع جثمان المجاهد “محمد بوالريش” بسكيكدة

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بالصور… تشيع جثمان المجاهد “محمد بوالريش” بسكيكدة
بقلم عبد الجلال نويس

تم صبيحة اليوم الإثنين، تشييع جثمان المجاهد الراحل “محمد بوالريش”، إلى مثواه الأخير بعد صلاة الظهر، بمقبرة “بئر السطل” ولاية سكيكدة.

المرحوم وافته المنية يوم السبت بتونس عن عمر قارب 81 سنة.

وقد حضر مراسم تشيع الجثمان مستشار رئيس الجمهورية “محمد علي بوغازي” إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية بالولاية.

الفقيد من مواليد 1937، لبى الفقيد نداء الوطن وإلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني في أفريل 1956، بالشمال القسنطيني إلى غاية الإستقلال.

لتذكير بعث وزير المجاهدين الطيب زيتوني برسالة تعزية إلى أسرة الفقيد.


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