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بالصور.. تشيع جنازة شهداء الجمارك بتمنراست في جو مهيب

أخبار الجزائر
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بالصور.. تشيع جنازة شهداء الجمارك بتمنراست في جو مهيب
بقلم مصطفى.ق

تم عصر اليوم تشييع جثامين 4 شهداء الواجب الوطني  من قطاع الجمارك بمقبرة تمنراست.

العريفين “رقاني سيدي محمد”، “بلهات عبدلله “، “عون الرقابة بودهان محمد”، “عون الرقابة اقايير عبدالقادر”، العاملين بالمديرية الجهوية للجمارك بتمنراست.

وحضر الجنازة   باحميد فاروق، المدير العام للجمارك ووالي ولاية تمنراست والسلطات المدنية والعسكرية إضافة جمع غفير من المواطنين.

وكان الشهداء ال4 قد استشهدوا وهم يؤدون مهامهم في حادث مرور.

خلال مطاردة في اطار مكافحة التهريب رفقة افراد من الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني.

على مستوى الطريق الوطني في شطره الرابط بين مدينة تمنراست وعين امقل.

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